Mannen aangehouden na invallen in Burgum en Leeuwarden vanwege hennepkwekerij

Tegelijk werd in een fabriekspand in Foxhol, in de provincie Groningen, een grote hennepkwekerij opgerold. Volgens de politie staan daar duizenden hennepplanten. Dat was in een gebouw dat eerder functioneerde als hoofdkantoor van Avebe, een aardappelzetmeelbedrijf.

In Leeuwarden en Burgum zijn geen hennepplanten gevonden. De beide mannen die in Fryslân zijn aangehouden, worden verdacht van betrokkenheid bij georganiseerde hennepteelt.

De politie geeft later op de ochtend een persconferentie.