Brand treft huis van oud-Leeuwarder cabaretier Jan Jaap van der Wal

Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand waarschijnlijk ontstaan in de open haard. Van der Wal en zijn familie zijn door ambulancepersoneel nagekeken. Hoe ze eraan toe zijn, is niet bekend.

Het huis, met een waarde van zo'n één miljoen euro, heeft fikse schade opgelopen. De brandweer doet nader onderzoek naar de toedracht van de brand.