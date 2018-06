Sneek Wit Zwart gedegradeerd uit de hoofdklasse

Voetbalclub Sneek Wit Zwart is zondagmiddag na dertien seizoenen gedegradeerd uit de hoofdklasse. De ploeg verloor thuis met 2-1 van ROHDA Raalte en speelt daarom komend jaar in de eerste klasse.

Al in de elfde minuut stonden de gasten op voorsprong. Coelho schoot de bal binnen voor de ploeg uit Raalte. De Snekers hielden het hoofd koel; een kwartier later was de wedstrijd weer in evenwicht. Uit een hoekschop van Velds maakte De Boer bij de tweede paal de gelijkmaker: 1-1.

Vlak voor het signaal voor rust kreeg ROHDA een strafschop. Harmens schoot vanaf elf meter zonder problemen raak: 1-2. In de tweede helft konden de mannen van Sneek Wit Zwart de stand niet meer rechttrekken. Ook ROHDA scoorde niet meer, maar gaat door de overwinning wel gewoon door in de play-offs.