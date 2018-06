Tuinenga, Wijnia en Scheepstra winnen in Berltsum

Het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra heeft zondagmiddag in Berltsum de vrije-formatiepartij bij de dames gewonnen. Ze bleven het andere sterke partuur van Nynke Sijbrandij, Wiljo Sijbrandij en Marrit Zeinstra de baas met 5-5 en 6-4. Het was alweer de derde seizoensoverwinning voor het partuur van Tuinenga. Eerder werd in Easterein en in Winsum al gewonnen door de dames.

De kleine premie in Berltsum ging naar Nelie Steenstra, Margriet Bakker en Harmke Siegersma.