Epke Zonderland vierde op de rekstok bij 'turnrentree'

Turner Epke Zonderland is bij zijn eerste wedstrijd sinds het WK van vorig jaar oktober in Montreal als vierde geëindigd in de rekstokfinale. Dat gebeurde zondag in het Sloveense Koper bij wedstrijden uit de World Cup Challenge. Zonderland kwam in de finale tot een score van 13,850. De laatste turner die in actie kwam, Audrys Nin Reyes uit de Dominicaanse Republiek, voorkwam dat Epke Zonderland zijn rentree met een medaille kon vieren.