Partuur Van der Bos pakt tweede seizoensoverwinning in Dronryp

Goede comeback Enno Kingma

Enno Kingma miste de eerste wedstrijden van dit seizoen, omdat hij zijn stage in Schotland eerst moest afronden. Zonder Kingma degradeerden zijn maten Renze Pieter Hiemstra en Hans Wassenaar ook nog eens naar de eerste klasse. Daar wonnen ze echter twee keer en dus kwamen ze vandaag voor het eerst weer terug in de hoofdklasse, nu met Enno Kingma. Kingma presteerde sinds zijn comeback erg goed, want hij won zaterdag in Morra-Lioessens een hoofdklasse uitnodigingspartij, hij won een derde prijs op de bondspartij en pakte een overwinning in de eerste klasse.