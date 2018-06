Mies de Roode (86): "We kunnen de natuur niet onze wil opleggen"

Mies is een enthousiaste gids in de wereld van planten en dieren. Haar schepnetje gaat geregeld het water in. Dan roept ze uit: "Kijk een watervlo, zie je?" of "Ja, poelslakken! Moeder en dochter, zo mooi!" Tussendoor vertelt ze het ene naar het andere boeiende verhaal over hoe de natuur alles zelf regelt. Zoals over de geelgerande watertor die haar weleens heeft gebeten. "Het schild van het vrouwtje is geribbeld, zodat het mannetje er niet afglijdt bij het paren. In de natuur wordt in alles voorzien."