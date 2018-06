Twee motorrijders op de vlucht voor politie gewond bij botsing tegen boom

De mannen vielen op bij de politie, omdat zij slingerend reden. De politie gaf een stopteken, maar dat negeerde de bestuurder, waarna de politie rustig de achtervolging inzette. In een bocht raakten de motorrijders naast de weg en botsten tegen een boom. Van een afstand zagen agenten vonken.

De bestuurder van de motor raakte zwaargewond bij het ongeluk en is naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht. De bijrijder was er minder ernstig aan toe, maar moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis.