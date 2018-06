Hobma pakt alweer de vierde seizoensoverwinning in IJlst

Thewis Hobma uit Harlingen heeft zaterdagavond in IJlst alweer zijn vierde overwinning van het fierljepseizoen gepakt. Hobma ljepte in 19.77 meter naar de winst op de schans in IJlst. Op de tweede plek eindigde thuisljepper Bobby Zwaagman met 19.57 meter. Ysbrand Galama uit Workum pakte de laatste podiumplek in 18.47 meter.

Dames en meisjes

Bij de vrouwen ging de titel naar Sigrid Bokma uit Hindeloopen in 14.12 meter. Akke Dijkstra (13.67) en Marije Reitsma (12.95) werden respectievelijk tweede en derde. Bij de meisjes werd Femke Rispens de dagwinnaar. Zij ljepte met 14.63 verder dan Bokma bij de dames. Tweede werd Fardau Akker uit Suwâld: de derde plek ging naar Bente Vlas uit Heeg.

De dagwinst bij de junioren was voor Jetse Bokma uit Hindeloopen in 18.62 meter. Wietse Nauta eindigde als derde met 16.37 meter; Jos Bethlehem uit IJlst was derde met 15.91 meter. Bij de jongens won Rutger Haanstra uit It Heidenskip in 16.72 meter. Wisse Broekstra en Abe-Luuk Stedehouder eindigden op de tweede en derde plek bij de jongens.

Overgangsklasse

In de overgangsklasse ljepte Daan de Vries uit Veenwouden met 16.49 de beste afstand.