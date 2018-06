Nieuw vaarwater bij Grou geopend it Suderburds Wiid

Het watersportdorp Grou heeft er nu officieel een nieuw vaarwater bij. Commissaris van de Koning Arno Brok heeft zaterdagmiddag het Suderburds Wiid officieel geopend door een vlag met de naam van het nieuwe vaarwater in ontvangst te nemen. Daarna was er een vlootschouw. 25 bunder van het eiland de Burd is recreatiewater geworden.

Het plan hoort bij landinrichting Swette-de Burd en met de opening van het nieuwe vaarwater is die landinrichting nu ook zo goed als klaar. In eerdere plannen zou een groot deel van de Burd moeras worden, maar door protesten vanuit Grou is dat veranderd en is er een weidevogelgebied van gemaakt. Het nieuwe water is op de Súderburd, waar ook al veel recreatiewoningen staan. Er is zo'n 7 miljoen euro geïnvesteerd in het eiland.