Kingma, Hoekstra en Kootstra winnen kaatsen in Morra-Lioessens

Enno Kingma, Allard Hoekstra en Hendrik Kootstra hebben zaterdag in Morra-Lioessens het hoofdklassekaatsen door elkaar loten bij de mannen gewonnen. In de finale was het partuur met 5-5 en 6-4 te sterk voor Elgar Boersma, Kees van der Schoot en Hans Wassenaar. De derde prijs ging naar het partuur van Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Klaas Pier Folkertsma.