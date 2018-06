Lân fan taal trekt met Taalkaravaan door Fryslân

Lân fan taal trekt met de Taalkaravaan langs festivals en evenementen in Fryslân. Voorstellingen vol talen en verhalen worden aan de programmering van evenementen toegevoegd. De eerste halte is Oranjewoud Festival. Daar gaan zaterdag de voorstellingen 'Tongen' van schrijver en performer Nyk de Vries en 'Solo' met musici van het Noord Nederlands Orkest in première.