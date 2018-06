Deelnemers NK beklimmen bomen in de Prinsentuin

Wie kan het snelst naar boven? En wie kan dit lastige parcours afleggen? Vrijdag en zaterdag is het NK boomklimmen in de Prinsentuin in Leeuwarden. Het Nederlands Kampioenschap wordt voor het eerst in Fryslân gehouden.

De deelnemers komen uit Limburg en Brabant, maar ook uit Duitsland en België. Er doet één Fries mee en er zit een Fries in de jury. Bij de spannende wedstrijd wordt bepaald wie de beste boomklimmer is. Deelnemers moeten punten scoren op verschillende onderdelen, bijvoorbeeld speedclimb en rescueclimb, waarbij de deelnemer een mens uit een boom moet redden.