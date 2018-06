Echtpaar belandt bij Sumar met auto in het water

Op de kruising van de Lânsbuorren met de Houwinksreed in Sumar is zaterdagmiddag een echtpaar met hun auto in het water beland. Hoe dat kon gebeuren, is nog niet bekend. Uit voorzorg werd een duikteam van de brandweer opgeroepen om hen uit de auto te halen, maar dat hoefde uiteindelijk niet in actie te komen. Een ambulance heeft het echtpaar onderzocht, maar ze bleken niet gewond te zijn.

De auto is door een bergingsbedrijf uit het water gehaald. Vanwege de hulpverlening werd een deel van de kruising afgezet.