Oud Cambuur-trainer Marcel Keizer naar het Midden-Oosten

Voormalig Cambuur-trainer Marcel Keizer reist naar de Verenigde Arabische Emiraten. Hij wordt daar de opvolger van Henk ten Cate bij kampioensclub Al-Jazira in Abu Dhabi. Keizer begon vorig seizoen als hoofdtrainer bij Ajax, maar omdat de clubleiding niet tevreden was over de resultaten werd hij in december ontslagen.

Naast dat hij actief was voor Cambuur, was Keizer eerder trainer bij Telstar en FC Emmen.