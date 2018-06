Nabestaanden mestongeluk Makkinga niet blij met actie

Nabestaanden van de slachtoffers van het ongeluk met een mestsilo in Makkinga zijn niet blij met de actie van klanten van Heeres Mix- en Pomptechniek om geld in te zamelen voor het bedrijf. Volgens de nabestaanden valt het bedrijf te verwijten dat ze haar werknemers met 'totaal ongeschikte apparatuur' in de silo heeft laten werken. De nabestaanden ervaren de actie als een 'stomp in de maag', zo zegt hun woordvoerder Harm Norbruis.