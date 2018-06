Kunstwerk Foekje Dillema op plaats van bestemming in Sportpark Nijlân

Willemsma maakte, geïnspireerd door Dillema, een beeld van twee sterke snelle vrouwenbenen in de houding zoals die in de 200 meter, Dillema's afstand, veel te zien is. Het beeld was voorheen tijdelijk te zien bij Oranjewoud, maar is in sportpark Nijlân beter op zijn plaats, want Dillema begon haar carrière bij AV Vitesse, de voorloper van atletiekvereniging Lionitas.

Willemsma hield zijn verhaal in het gezelschap van zijn hond, die hij ook de naam Foekje heeft gegeven. De openingshandeling werd gedaan door vier atleten van Lionitas die in de regen van 200 meter liepen over gras, zoals in de tijd van Dillema gebruikelijk was. Muziekkorps Ons Ideaal uit Oosterbierum, de woonplaats van Willemsma, zorgde voor bijpassende muziek.