Erepenning Bonaire voor bemanning van Sterke Yerke

Renovatie van het monument

De bemanning van het vlot Sterke Yerke 3 is met vrienden en familie op Bonaire om het monument op te knappen dat toendertijd ter ere van de woeste zeiltocht was opgericht.

Door de jaren heen was er van dat monument slechts een beetje overgebleven en dus is het toe aan een opknapbeurt. De renovatie-actie van de Frieszen heeft ook op Bonaire veel aandacht getrokken. Zo zette de lokale krant een grote foto op de voorpagina. Het doel is dat de groep volgende week weer naar Fryslân komt.