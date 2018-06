Kunstuitleen verder op bedrijfsterrein: ''Het kon minder!''

''Het kon minder!'' Die reactie was vrijdag geregeld te horen bij de officiële opening van het nieuwe onderkomen van de Leeuwarder kunstuitleen aan de Poolsterweg in Leeuwarden. De kunstuitleen zat in de binnenstad aan de Wissesdwinger, maar moest daar te veel huur betalen voor een gezonde exploitatie. Het nieuwe onderkomen op bedrijventerrein De Hemrik is veel goedkoper en heeft bovendien veel meer parkeerruimte, wat voor de aan- en afvoer van grotere kunstwerken een groot voordeel is. Bovendien heeft het nieuwe onderkomen veel daglicht, waardoor het goed mogelijk is om de 2.500 kunstwerken aan de abonnees te tonen.