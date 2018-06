Friese ziekenhuizen maken miljoenen winst

De winst van het Antoniusziekenhuis kwam vooral doordat het ziekenhuis zich heeft teruggetrokken uit de Ambulance Zorg Friesland. Dat spaarde veel geld uit. Verder is de verbouwing van het aantal afdelingen doorgeschoven naar dit jaar, zodat het niet in 2017 afgeboekt hoefde te worden.

Ziekenhuis MCL in Leeuwarden hield vorig jaar 2,9 miljoen euro over, blijkt uit het jaarverslag. Het ziekenhuis schrijft daarin dat het de komende jaren verder wil innoveren. Er is wel zorg over de toekomst als het gaat om het vinden van geschikt personeel. Er is nu een tekort aan verpleegkundigen en medische specialisten.

Ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen had een positief resultaat van 1,4 miljoen euro over 2017. Het ziekenhuis zegt dat dat vooral komt doordat er efficiënter is gewerkt. De Tjongerschans zet de komende jaren verder in op het efficiënter maken van de zorg, schrijft het ziekenhuis in zijn jaarverslag.