Internationale prijs voor tentoonstelling over Mata Hari

Het Fries Museum heeft een internationale prijs gewonnen met de tentoonstelling over Mata Hari. De F@imp Avicom Award werd donderdagavond toegekend op een internationaal evenement over audiovisuele producties en multimedia in musea. Het Fries museum kreeg de zilveren prijs voor de sluierprojectie in de tentoonstelling over Mata Hari. Die werd ontwikkeld in samenwerking met Studio Louter en OPERA Amsterdam.

Mata Hari: de mythe en het meisje was te zien tussen oktober en begin maart in het Fries Museum. Het was de grootste expositie ooit over het leven van Margaretha Geertruida Zelle uit Leeuwarden, die in haar latere leven de wereldberoemde danseres Mata Hari werd. Op de tentoonstelling kwamen ruim 90.000 mensen af.