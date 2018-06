Wâldwei afgesloten in nacht van vrijdag op zaterdag

De N31 tussen Drachten en Leeuwarden is in de nacht van vrijdag op zaterdag afgesloten, want er wordt jaarlijks onderhoudswerk verricht. De werkzaamheden in de richting van Drachten duren van vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 2.00 uur, de andere kant op van vrijdag 23.00 uur tot zaterdag 9.00 uur.

Het verkeer dat eigenlijk over de Wâldwei wil, moet dus ergens anders langs. Omrijden kan tot dertig minuten langer duren.