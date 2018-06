Collectie Made in Holland in Keramiekmuseum mogelijk op reis

Onderzoek

Speciaal voor deze expositie heeft het museum diepgaand onderzoek gedaan naar wat er eigenlijk gebeurde met al het serviesgoed dat in Nederland werd gemaakt. Opvallend is dat veel werd geëxporteerd naar Polen. Conservator Karin Gaillard kwam daar per toeval achter bij een bezoek aan een museum in Gdansk: ''Ik liep daar en ineens zag ik daar allemaal bekend aardewerk. Dat was voor mij de aanleiding om er dieper in te duiken.''

Het doet blijken dat in Polen op veel plaatsen ook serviesgoed wordt opgegraven. Stukjes daarvan zijn ook te zien in de expositie. ''Wat ook opvalt, is dat de Polen het aardewerk zijn gaan namaken'', zegt Gaillard. Van de uitkomsten van het onderzoek is een boek gemaakt.