Friese fierljeppers jagen met atletiekcoach op Nederlands record

Record dit jaar nog uit de boeken?

Als het aan Ysbrand Galama ligt, wordt het record nog dit jaar verbroken. "Er zijn fierljeppers die de 21 meter wel kunnen halen. Als we dat halen, komt die 22 meter ook dichtbij. Kijk, die Jaco heeft zich jarenlang suf getraind, omdat hij bang was voor ons. Eigenlijk hebben wij hem zo groot gemaakt. Of hij nu bang moet zijn voor ons? Dat is-ie al", zegt Ysbrand Galama met een kniploog.

Hugo Veenker is wat terughoudend: "Ik weet niet of het record er dit jaar al aangaat. Dat is misschien wat te snel."