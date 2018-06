Meer dan 500 aanmeldingen voor Grut Frysk Diktee: "Boven onze verwachtingen"

Het plein is bijna vol

In verband met de toenemende belangstelling heeft de organisatie besloten de inschrijving met twee weken te verlengen. "Er geven zich nog steeds meer dan 20 mensen per dag op en al lijkt het plein bijna vol, dat is het nog niet helemaal. Daarom hebben wij de inschrijving verlengd tot 13 juni."

Het Grut Frysk Diktee vindt plaats op 21 juni om 19.00 uur op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden. Een kwalificatie is dit jaar niet nodig. Opgave wel: dat kan via Fryskdiktee.frl.