We moeten de tering naar de nering zetten en de veranderingen in het klimaat accepteren. Leg maar een palmstrand in de Groene Ster, want we keren dat proces toch niet", was een van de reacties op de vrijdagsmarkt.

En opmerkelijk vaak werd de opwarming van de aarde betwijfeld: "Dat wordt enorm overdreven in de media" en "Er zat ook een gat in de ozonlaag, werd gezegd, maar dat is ook alweer dicht. Hoe kan dat dan?"

De poelier dacht dat er niet veel tegen te doen is en dat minder vlees eten ook niet van invloed gaat zijn: "Dat geloof ik niet."

Een liefhebber van zon en warmte lag ook niet wakker van de klimaatconsequenties. "De hele wereld is in beheer van God, ik vertrouw erop dat het goedkomt."