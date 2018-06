Súdwest-Fryslân wil inzameling van oud papier veranderen

No zijn er zo'n 75 maatschappelijke organisaties die het oud papier inzamelen. De mechanisatie van inzamelmethodes is verbeterd, daarom is het niet meer nodig dat bedrijven oud papier aannemen.

Als een organisatie stopt met het inzamelen van oud papier, komt er geen nieuwe voor in de plaats. Zo wil de gemeente langzaamaan overgaan op een andere methode: kliko's die met een machine worden geleegd.