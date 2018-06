Onderwijsdirecteur NHL Stenden vindt toelatingstoetsen pabo geen flop

Wel ziet Hogeschool NHL Stenden dat het aantal aanmelding voor de pabo daalt. Daarin volgen ze de landelijke trend. Of de eindexamencijfers van potentiële nieuwe pabo-studenten hetzelfde blijven, kunnen ze niet met zekerheid zeggen. Maar de school vindt niet dat de toelatingstoetsen daarom een flop zijn. Uit onderzoek van de Tilburg University en kenniscentrum CAOP heeft het plan om betere studenten naar de pabo te krijgen, geen resultaat opgeleverd.

Sinds 2015 moeten eerstejaarsstudenten een geschiedenis-, aardrijksunde-, natuur- en techniektoets maken om het niveau van de studenten omhoog te krijgen. Nu blijkt dat de eindexamencijfers van jongeren die voor de pabo kiezen niet omhoog zijn gegaan.

Bovendien is door de hogere toelatingseisen het aantal eerstejaars op de pabo met de helft afgenomen. De verwachting is dat er over twee jaar een tekort is aan zo'n 3.000 leraren. NHL Stenden zal kijken hoe ze kunnen inspelen op het groeiende tekort aan leraren in het primair onderwijs.