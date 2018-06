Leeuwarder winkels weer open en appartementbewoners terug na plofkraak

De ondernemers in het gebied in de Leeuwarder wijk Camminghaburen, waar vrijdag een plofkraak was, kunnen hun zaak weer openen. Ook de bewoners van de twaalf ontruimde appartementen mogen terug naar huis. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is klaar met zijn werk. Dat betekent dat er geen gevaarlijke explosieven meer aanwezig zijn.