Groen licht van Kollumerland voor megazonnepark op terrein Muiden Chemie

Investeerder Beryllus Sun Energy wil in een gebied van 78 hectare 360.000 zonnepanelen plaatsen. Dit is jaarlijks goed voor de stroom van 27.000 huishoudens. Het wordt een van de grootste zonneparken van Nederland.

Naast het opwekken van zonne-energie onderzoekt Beryllus Sun Energy ook of het mogelijk is om energie op te slaan in het gebied. In 2020 moet het park klaar zijn. De provincie moet nog wel toestemming geven.

Blij

Wethouder Jan Benedictus van de gemeente Kollumerland is blij met het initiatief. "In de loop van de jaren zijn er al meerdere plannen geweest voor deze locatie. Wij als college willen graag dat er eens een goede bestemming op komt. Staatsbosbeheer vindt dit het beste initiatief tot nu toe", aldus Benedictus.

Eerder waren er al eens plannen om bijvoorbeeld een vakantiepark te bouwen op het voormalige terrein van Muiden Chemie, maar die gingen niet door.