A6 tot begin van de avond dicht, na ernstig ongeluk bij Bant

De politie is bezig met een groot onderzoek en er ligt diesel op de A6. Omdat een groot deel van de vrachtwagencabine door de klap is weggeslagen, liggen er veel brokstukken op de snelweg. Voor Lemmer staat een lange file op de A6 en ook in Lemmer zelf loopt het verkeer vast.

Het verkeer wordt aangeraden via de A32 richting het zuiden te rijden.