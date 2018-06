Organisaties wijzen zonnepark bij Oldeberkoop af

De rode draad in hun bezwaar is, dat er geen plek is voor zo'n park in een bijzonder natuur- en recreatiegebied met cultuurhistorische waarde. Bovendien verwijten de organisaties de gemeente Ooststellingwerf dat die geen serieuze overweging heeft gemaakt.

Volgens de organisaties heeft de gemeente de plannen te makkelijk geaccepteerd. In hun ingediende zienswijze tegen het plan zeggen de organisaties dat de gemeente handelt 'tegen de regels van behoorlijk bestuur'.