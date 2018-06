UPDATE: Aangehouden man heeft niets met plofkraak Leeuwarden te maken

Aan de Lieuwenburg in de Leeuwarder wijk Camminghaburen heeft vrijdagochtend om 4.15 uur een plofkraak plaatsgevonden, waarbij explosieven zijn gebruikt. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) was in Leeuwarden om te onderzoeken of er nog explosieven in het pand zitten. Die waren niet aanwezig.