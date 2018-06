Plofkraak aan de Lieuwenburg in Leeuwarden; politie ontruimt huizen

Omdat er een hoop schade is, heeft de politie een aantal huizen ontruimd. De gemeente Leeuwarden zorgt voor de opvang van bewoners. Die worden naar een hotel overgebracht. De winkels blijven vooreerst dicht.

De plofkraak werd gepleegd bij een geldautomaat in de Albert Heijn. Volgens de politie is er in de supermarkt veel schade ontstaan. Er moet daarnaast bekeken worden of er ook instortingsgevaar dreigt.