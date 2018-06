Klanten willen Gerrit Heeres uit Abbega steunen

Alleen maar verliezers

''Het is een zaak die alleen maar verliezers kent'', zegt Froukje Bosga uit Rotstergaast. Zij is initiatiefnemer om Heeres te steunen. ''Hoe wij dat precies willen doen, weten we nog niet. Eerst hebben wij gezegd dat we met al zijn klanten een bedrag willen geven, maar Gerrit heeft gezegd dat hij niet zijn handje wil ophouden.''

Toch vindt Bosga het nodig dat er steun komt voor Heeres: ''Wat er in Makkinga is gebeurd, is natuurlijk een drama. Maar iedereen in ons vakgebied kent Heeres. Hij levert altijd goed werk, werkt netjes en hij weet wat hij doet. Het zou zonde zijn als zijn bedrijf failliet gaat doordat hij deze boete niet kan betalen.''