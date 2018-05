Speciale editie Oranjewoud Festival begint vrijdagavond

Klein begin

Het festival is de afgelopen jaren steeds groter geworden. In het begin was het nog kleinschalig met enkele honderden bezoekers. Afgelopen jaar waren er al rond de 15.000. De verwachtingen van dit jaar zijn hoog. De organisatie verwacht zo'n 25.000 bezoekers. Volgens de organisatie is de groei te verklaren door het laagdrempelige aanbod.