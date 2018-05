Storm en regenwater veroorzaken schade aan kade in Bolsward

Drachten en Akkrum

In meerdere plaatsen stonden verschillende straten blank, zoals in Drachten en Akkrum. Daar bleef ook water liggen onder viaducten. In Drachten moest zwembad De Welle ook even dicht, omdat het water weer omhoog kwam door de putjes. De paar mensen die op dat moment in het bad lagen, moesten er even uit. Drie kwartier later kon De Welle weer open.

Op andere plaatsen in Drachten vermaakten kinderen zich met het regenwater. Dat zorgde voor wat verkoeling na het warme weer.