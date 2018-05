Onderhandelingen over nieuwe cao in metaalsector vastgelopen

Aanpassing roosters

De werkgevers willen het personeel flexibeler kunnen inzetten. Zo willen ze af van oude afspraken over arbeidstijden. Volgens Anne van Dijk willen de werkgevers, verenigd in de FME, zo terug naar de jaren dertig. ''Mensen worden zo een speelbal van de werkgever. Er is hier sprake van 'dwang en drang'. Ze gaan zo over werktijden van acht-en-een-half uur per dag met deze voorstellen.''