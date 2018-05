Maria le Roy krijgt draagspeld van gemeente Harlingen

In de acht jaar dat ze actief was als wethouder, heeft Le Roy zich onder andere beziggehouden met de herinrichting van de Willemshaven en het Havenplein.

Gemakkelijk was haar tijd in Harlingen niet. Ze werd in 2010 door de partij Harlinger Belang gevraagd wethouder te worden. Le Roy kwam uit Zeeland en is daar actief geweest als onder andere gedeputeerde voor de PvdA. In 2017 kreeg ze een gele kaart van een aantal partijen in de raad. GroenLinks diende een motie van wantrouwen in tegen Le Roy. Het ging vooral om haar manier van communiceren.