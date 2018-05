Minder politie bij Friese betaalde voetbalclubs

De politie-inzet bij wedstrijden van SC Heerenveen en SC Cambuur is het afgelopen seizoen sterk afgenomen. Dat concludeert de politie, die spreekt van een rustig seizoen. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. Beide clubs hebben sportief gezien ook een rustig seizoen gehad, waardoor er niet veel extra inzet nodig was. Bovendien trekken beide ploegen minder bezoekers dan voorgaande jaren, wat er ook voor zorgt dat er minder politie nodig is.