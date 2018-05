Filmprojectie 'Het geheim fan de Deelen' op Oranjewoud Festival

De dieren zagen de camera van Zeilstra als een bedreiging en daarom kocht hij een lokgans. Daar bouwde Zeilstra een camera in. Het mooiste filmmoment was toen Zeilstra de lokgans testte. ''Dat was geweldig! Ik ben wel een uur met een groep ganzen meegevaren. Op een gegeven moment ging de batterij leeg, toen moest ik die even vervangen en dus de lokgans uit het water halen. Dat groepje ganzen volgde mijn lokgans, hij hoorde daar helemaal bij. Ze zaten echt zo van 'waar ben jij nu?', vertelt Zeilstra.