De steenmarter rukt op in Fryslân

De meeste meldingen komen uit het zuidoostelijke gedeelte van de provincie, en dan vooral uit Drachten. Oosterwolde, Gorredijk, Heerenveen, Joure, Appelscha en Wolvega zijn inmiddels 'hotspots', zegt het meldpunt. Maar de steenmarter is ook al gesignaleerd in Leeuwarden, Sneek, Franeker en Lemmer.

Steenmarters kunnen veel overlast veroorzaken als ze zich in huizen of gebouwen vestigen. Ze kunnen niet zomaar worden aangepakt, omdat het om een beschermde diersoort gaat. Landschapsbeheer Fryslân adviseert daarom om een expert in te schakelen, die advies kan geven bij de aanpak van de problemen die een steenmarter kan veroorzaken.

Mensen en bedrijven die last hebben van steenmarters, kunnen dat doorgeven aan het speciale meldpunt. Bij het meldpunt geven ze zeven dagen per week advies. Meestal kan het doorgeven van informatie via de telefoon. In een aantal gevallen gaan experts langs bij de melder.