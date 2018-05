Meer ruimte voor weidevogels op boerenland

De zeven agrarische collectieven in Fryslân doen dit jaar op ruim 17.500 bunder aan weidevogelbeheer. Dat is 1.200 bunder meer dan vorig jaar. De extra inzet is mogelijk door steun van de provincie. In totaal wordt op het land van bijna 1.100 boeren van alles gedaan om weidevogels te beschermen.