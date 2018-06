Frisia: geen kans op sinkholes in Noordwest-Fryslân

Sinkholes, grote gaten die spontaan ontstaan, kunnen op termijn een gevolg zijn van zoutwinning. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen deze week in een rapport over de effecten van zoutwinning. Maar in Noordwest-Fryslân hoeven de mensen niet bang te zijn voor sinkholes, zegt directeur Durk van Tuinen van Frisia Zout. Omdat in Fryslân de zoutwinning plaatsvond op een veel grotere diepte, zou de kans op het ontstaan van zulke sinkholes in Harlingen en omgeving veel kleiner zijn.