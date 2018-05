Voor schade door zoutwinning komt een schadefonds

Dat is nodig, omdat zoutwinningsbedrijven als Frisia in Harlingen in het verleden onvoldoende rekening hielden met de risico's van de zoutwinning voor de omgeving. Dat schrijft het Staatstoezicht op de Mijnen in een kritisch rapport over de zoutwinning.

In Wijnaldum weten ze daar over mee te praten, want dertig gebouwen in het dorp, en ook de kerk, kregen scheuren in de muren als gevolg van die zoutwinning door Frisia. Rinze Post van Stichting Winamer Belang reisde geregeld naar Den Haag om te pleiten voor een schadevergoeding.