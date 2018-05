Leeuwarden houdt miljoenentekort op het sociaal domein

Herindeling positief voor Leeuwarden

De financiële gevolgen van de herindeling met Leeuwarderadeel zijn nu ook duidelijk geworden. Er blijft een bedrag van 1,4 miljoen euro over. Dat heeft onder andere te maken met de verkoop van een aantal gebouwen. Over het geheel is verantwoordelijk wethouder Sjoerd Feitsma tevreden. Volgens hem hebben de investeringen in het centrum van Leeuwarden voor Culturele Hoofdstad iets opgeleverd. Dat straalt ook uit op de omliggende gemeenten, zegt Feitsma.