Akke Marije wil de Duitse markt veroveren

"Ik was vlakbij Monaco, voor een shoot, en heb daar mijn vriend opgezocht. Hij was daar voor de Grand Prix met Max Verstappen." Haar vriend heet Sander en heeft een eigen bedrijf in frisdrank. "We hebben nu een half jaar een relatie en het gaat goed. Hij reist ook de hele wereld over en begrijpt dat ik dat ook doe. Daar heb ik veel steun aan."

Duitsland

Met haar modellencarrière gaat het ook goed. "Ik geniet er ontzettend van. Binnenkort ga ik naar Duitsland om mensen te ontmoeten en met hen te praten. Ik wil de Duitse markt veroveren. Ik ben een commercieel model en in Duitsland zijn er veel klanten die bij mij zouden kunnen passen. Het is een goede stap om daar naartoe te gaan voor werk. Bijvoorbeeld voor een website of een campagne, het is heel breed en ik kan er alle kanten op."