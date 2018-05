Problemen bij begin festivalseizoen in Groene Ster-gebied

Leistra heeft donderdag een gesprek gehad met de gemeente Leeuwarden. Hij heeft er vertrouwen in dat er een oplossing komt voor deze situatie.

Dinsdag wordt begonnen met de bouw van het Promised Land Festival. Het is de opmaat voor een zomer lang festivals in het Groene Ster-gebied. Maar niet iedereen is blij met het feit dat het Groene Ster-gebied op deze manier wordt gebruikt.