Poiesz doet proef met sigaretten uit het zicht

Supermarktketen Poiesz doet een proef met het uit het zicht houden van sigaretten en shag. De proef wordt gedaan in een aantal winkels van de Friese supermarktketen. Poiesz volgt de maatschappelijke discussie over het roken, die er op nu is, zegt een woordvoerder.

Supermarktketen Lidl stopt op met het verkopen van rookwaar in de Nederlandse winkels. Daar liggen de sigaretten en shag sinds vorig jaar al uit het zicht. Volgens Lidl loopt de verkoop terug en kan het niet meer uit.