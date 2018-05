Twaalf jaar cel voor dodelijke schietpartij Oosterwolde

De mannen zouden ruzie hebben gehad over de huur van het huis, dat eigendom was van het slachtoffer en waar de verdachte woonde. Het slachtoffer werd geraakt door drie kogels. Volgens de verdachte kwam de andere man met het pistool op hem af. In de worsteling tussen de beide mannen zou het vuurwapen een paar keer zijn afgegaan. De officier van justitie gelooft niets van het verhaal. De verdachte zou al eerder hebben aangekondigd dat hij het slachtoffer zou doodschieten.

Deskundigen hebben tbs met voorwaarden aangeraden, maar dat kan alleen in combinatie met een celstraf van maximaal vijf jaar. Maar dat was voor de officier van justitie geen optie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.